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Военным пенсионерам в РФ проиндексируют пенсии на 8,6% с 1 января этого года

Военным пенсионерам в РФ проиндексируют пенсии на 8,6% с 1 января этого года
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам будут проиндексированы на 8,6 процента с 1 января текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января (пенсии - ИФ) должны вырасти на 8,6 процента, то есть выше инфляции за прошлый год. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. В целом это порядка 2 миллионов 600 тысяч человек", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он напомнил, что индексация военных пенсий была запланирована с первого октября текущего года на четыре процента: это ниже фактической инфляции, и ждать индексации людям, добавил президент, "пришлось бы еще довольно долго".

"Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом - на 8,6 процента, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год. И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в данном случае "речь идет о поддержке благополучия и сохранении доходов людей старшего поколения в целом".

Индексация пенсий гражданских пенсионеров

12 января Путин поручил правительству провести индексацию пенсий в стране на 8,6% - выше уровня инфляции. В Госдуму был внесен соответствующий законопроект, который нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении накануне, 20 января.

Решение коснется 30,8 млн россиян - получателей страховых пенсий, потребует выделения Пенсионному фонду РФ дополнительного финансирования в размере 172,8 млрд рублей.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля. Сейчас пенсия проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 рублей, в 2021 году этот показатель составлял 17 481 рубль.

Владимир Путин

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