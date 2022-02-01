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Польша готова поставить Украине несколько тысяч снарядов, минометы и дроны

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Польша готова поставить Украине несколько тысяч артиллерийских снарядов, патронов, противовоздушных снарядов типа "Гром", а также легких минометов и дронов, а также помочь с газом и гуманитарными поставками, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Он сказал это на брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Мы о такой помощи Украине хлопочем в ЕС, в странах НАТО. Но Польша также сама готова предоставлять Украине в меру возможностей помощь в вопросах газовой сферы, обороноспособности, стабилизации экономики, а также в гуманитарных вопросах, что уже делаем", - отметил премьер.

Ранее 1 февраля представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин предупредил, что ДНР может попросить у России военную помощь, если Украина продолжит получать оружие от западных стран.

Матеуш Моравецкий Польша Украина Денис Шмыгаль ДНР Эдуард Басурин

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