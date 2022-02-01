В ДНР допустили обращение к России за военной помощью

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Донецк может обратиться к России за военной помощью, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"В случае продолжения данных поставок (поставок западными странами оружия Киеву - ИФ) оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи", - заявил журналистам во вторник Басурин.

Он также добавил, что Киев активно формирует ударные группировки для наступательных действий в Донбассе.

31 января сообщалось, что еще, по меньшей мере, три натовских военно-транспортных самолета выполнили рейсы на Украину.

По сведениям западных авиаресурсов, в Киев прибыли британский военно-транспортный самолет Airbus A400M, вылетевший с авиабазы Брайз Нортон в Англии, и польский CASA C-295M. Во Львове был зафиксирован канадский тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Начиная со второй половины января, тяжелые транспортные самолеты США и Британии совершили уже не менее 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники.

В частности, тяжелые военно-транспортные самолеты британских Королевских ВВС C-17A Globemaster III, вылетавшие с авиабазы Брайз Нортон, с 17 января совершили не менее девять рейсов с оружием на Украину. Для этих целей было задействованы четыре из всех восьми имеющихся у Британии самолетов C-17A Globemaster III. Они, по данным Лондона, доставляли Киеву переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.

Что касается США, то на Украину совершили два рейса тяжелые военно-транспортные самолеты ВВС C-17A Globemaster III, один из которых прибыл в Киев, а другой во Львов, а также четыре транспортных самолета Boeing-747 авиакомпании National Airlines, которые были зафрахтованы Транспортным командованием (USTRANSCOM) для перевозок оружия, в частности, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, и военной техники.

Помимо этого, 20 января из города Хантсвилл (штат Алабама) во Львов прибыл украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124. Рядом с Хантсвиллом расположен Редстоунский арсенал Армии США. На следующий день украинский Ан-124 прибыл в Киев из польского города Жешув. Также 26 января был зафиксирован рейс украинского Ан-124 из болгарского города Бургас на Украину.

На этой неделе в Киеве ожидают прибытия новых американских самолетов с военно-технической помощью. Об этом ранее сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.