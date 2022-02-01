Украина 1 февраля получила около 500 тонн боеприпасов от США

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Военный самолет доставил более 80 тонн боеприпасов для Украины из США, в целом Киев получил во вторник 500 тонн американских боеприпасов, сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Не прошло и дня, а мы разгружаем шестую "птицу" от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего за сегодня мы получили около 500 тонн оборонных боеприпасов от США!" - написал Резников 1 февраля в твиттере.

В свою очередь, посольство США в Киеве заявило, что Вашингтон будут и дальше оказывать Украине оборонную помощь. "Мы отдаем значительное преимущество пути диалога и дипломатии, но мы будем и дальше оказывать Украине оборонную помощь, необходимую для защиты от многочисленных военных сил России, собранных на ее границах. Мы вместе с Украиной", - говорится в сообщении посольства в твиттере.

Во второй половине января тяжелые транспортные самолеты США и Великобритании совершили не менее 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что у нее нет таких планов.