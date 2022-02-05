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"Роскосмос" понизит орбиту МКС по просьбе НАСА

"Роскосмос" понизит орбиту МКС по просьбе НАСА
Вид на МКС из модуля "Наука"
Фото: Олег Новицкий/"Роскосмос"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Орбита Международной космической станции (МКС) будет снижена по просьбе НАСА, сообщила российская государственная корпорация "Роскосмос" в субботу.

"Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. Королёва по просьбе коллег из NASA уменьшит на несколько километров среднюю высоту орбиты Международной космической станции и в ближайшие годы будет постоянно поддерживать полет станции на данной высоте", - говорится в ее сообщении.

В миреВ NASA запланировали свести МКС с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г.В NASA запланировали свести МКС с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г.Читать подробнее

1 февраля НАСА сообщило о планах по затоплению МКС в январе 2031 года.

Дата завершения эксплуатации МКС и затопления станции будет определяться правительствами стран-участниц проекта, сообщили 3 февраля "Интерфаксу" в пресс-службе ракетно-космической корпорации "Энергия".

"При этом вопрос о сроках эксплуатации станции и соответственно по срокам ее затопления определяется на правительственном уровне стран-партнеров по программе Международной космической станции, а не единолично одной из сторон", - сказали в пресс-службе, комментируя сообщения о планах НАСА по затоплению станции.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что станция представляет собой единый инженерный организм, поэтому решение о ее затоплении должны принимать совместно все страны-партнеры МКС.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что российские специалисты прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года. Альтернативой станет создание Россией новой орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, завершить развертывание - в 2035.

МКС Роскосмос НАСА NASA

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