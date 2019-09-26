В ЕК назвали беспрецедентным размер своей помощи Украине за пять лет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) готова сообщить подробные цифры финансовой помощи ЕС Украине, но не станет комментировать телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель ЕК Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"В течение пяти лет ЕС оказал беспрецедентную поддержку Украине, выделив самый большой в истории Европейского союза пакет помощи", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на просьбу отреагировать на замечание Трампа в ходе разговора с Зеленским о том, что Евросоюз должен больше помогать Украине.

"Для Украины, вставшей на путь демократии, которая встретилась с беспрецедентными вызовами и предпринимала реформы, начиная с революции 2014 года, союз выделил более 15 млрд евро в субсидиях и займах для поддержки процесса реформ, жестко обусловив это дальнейшим прогрессом на их пути", - сообщил представитель ЕК.

В ответ на дополнительный вопрос о том, какую часть этой финансовой помощи составляет финансирование оборонных расходов, пресс-секретарь сказал, что ЕС "поддерживает территориальную целостность Украины с применением различных мер", включающих дипломатию и политическую поддержку.

При этом он отклонил вопросы о том, будет ли ЕС официально реагировать на высказывание Трампа, если считает его несправедливым.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Сам Трамп затем заявил, что не опубликовал бы стенограмму этой беседы, если бы в Киеве были против этого.

Ранее этот разговор Трампа с Зеленским вызвал широкий резонанс в американских СМИ. Сообщалось, что Трамп пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена. После этого телефонного разговора демократы поставили вопрос об импичменте президента США.

Хантер Байден работал на Украине в составе совета директоров частной газовой компании Burisma Holdings в 2014-2019 годах. Позиция Трампа заключается в том, что Джо Байден лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина в интересах сына.

Джо Байден, как и Трамп, претендует на участие в президентских выборах в США в 2020 году.