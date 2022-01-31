Зеленский поблагодарил ЕК за программу макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня - первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривны", - сказал Зеленский и поблагодарил ЕС за новую программу макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро. Он отметил, что решение о выделении этой помощи стало своевременным сигналом для финансовых рынков и уже способствует поддержанию стабильности украинской экономики.

Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур.

Зеленский отдельно поблагодарил за финансирование для Украины, предусмотренное Экономическим и инвестиционным планом Восточного партнерства, которое будет направлено на поддержку малых и средних предприятий.

При обсуждении торговых отношений между Украиной и ЕС Зеленский поднял вопрос скорейшего начала официальных переговоров о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, которые будут предусматривать обновление действующих тарифов и квот для украинских экспортеров.

Президент Украины отметил важность обеспечения прогресса в вопросе заключения соглашения о так называемом "промышленном безвизе", что откроет дополнительные рынки для украинских промышленных производителей.

"Ваш визит в эти сложные времена является для нас еще одним знаком безоговорочной поддержки Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины" - сказал Зеленский.

На прошлой неделе Зеленский на встрече с иностранными журналистами заявил, что Киев в настоящее время не наблюдает "большей эскалации, чем она была раньше", призвал СМИ не нагнетать панику и "подбирать слова". По словам президента Украины, развертывание медиакампании о возможном начале войны с РФ уже отрицательно сказалось на украинской экономике.