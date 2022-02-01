ВОЗ заявила, что странам еще рано снимать все COVID-ограничения

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты ВОЗ считают, что государствам еще рано снимать все ограничения по сдерживанию COVID-19 сразу, призвали к осторожности.

"Мы призываем к осторожности, так как большинство стран не прошли пик "омикрона". В большинстве стран показатель вакцинации низок, при этом также среди очень уязвимых групп населения. Поэтому сейчас не время для снятия всех ограничений сразу", - заявила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове на брифинге во вторник.

В свою очередь исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Марк Райан призвал страны следовать собственному пути в рамках борьбы с COVID-19 и "слепо не следовать другим в ослаблении ограничений".

"Те страны, которые приняли решение снять большинство ограничений, также должны быть уверены в способности еще раз ввести меры, чтобы люди были согласны, если потребуется", - добавил он.

Ранее во вторник Дания отменила все ограничения против COVID-19. Она стала первой страной в Евросоюзе, отменившей все действовавшие ранее меры.

Кроме того, в Англии на прошлой неделе были значительно ослаблены меры по борьбе с COVID-19: отменили обязательное ношение масок и COVID-пропуска.

Финляндия начнет с 1 февраля смягчать коронавирусные ограничения, в течение месяца все они будут отменены, заявила премьер-министр Санна Марин.

По данным ВОЗ, за прошедшую неделю по всему миру зарегистрировано 22 млн случаев заражения COVID-19.