Джонсон отметил, что вторжение на Украину стало бы катастрофой для РФ и мира

Британский премьер добавил, что санкции против России введут, как только "нога российского солдата ступит на Украину"

Борис Джонсон Фото: Peter Nicholls - Pool/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что вторжение России на Украину может стать политической, гуманитарной и военной катастрофой, причем не только для Москвы, но и для всего мира.

"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, а также военной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина", - сказал Джонсон в Киеве во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джонсон анонсировал введение пакета антироссийских международных санкций в случае нарушения российскими войсками украинской границы.

"Мы также вместе с другими странами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию", - сказал Джонсон в Киеве во вторник на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.

Глава британского правительства отметил, что эти санкции согласованы с США.

"Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что автоматически эти санкции вступят в силу с тем, чтобы в ту минуту, когда начнется вторжение на территорию суверенной Украины, эти санкции начали работать. Хотел бы добавить относительно позиции наших американских партнеров. Мы надеемся, что с ними мы уже согласовали такой подход, и эти санкции заработают одновременно", - сказал он.

Джонсон подчеркнул, что это делается не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии.