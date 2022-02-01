Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:49Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 320 768+3 633 861

Джонсон отметил, что вторжение на Украину стало бы катастрофой для РФ и мира

Британский премьер добавил, что санкции против России введут, как только "нога российского солдата ступит на Украину"

Джонсон отметил, что вторжение на Украину стало бы катастрофой для РФ и мира
Борис Джонсон
Фото: Peter Nicholls - Pool/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что вторжение России на Украину может стать политической, гуманитарной и военной катастрофой, причем не только для Москвы, но и для всего мира.

"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, а также военной катастрофой. Мне кажется, что это было бы военной катастрофой как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента Путина", - сказал Джонсон в Киеве во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В миреВласти Британии могут заморозить активы российских компаний и физлицВласти Британии могут заморозить активы российских компаний и физлицЧитать подробнее

Джонсон анонсировал введение пакета антироссийских международных санкций в случае нарушения российскими войсками украинской границы.

"Мы также вместе с другими странами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию", - сказал Джонсон в Киеве во вторник на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.

Глава британского правительства отметил, что эти санкции согласованы с США.

"Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что автоматически эти санкции вступят в силу с тем, чтобы в ту минуту, когда начнется вторжение на территорию суверенной Украины, эти санкции начали работать. Хотел бы добавить относительно позиции наших американских партнеров. Мы надеемся, что с ними мы уже согласовали такой подход, и эти санкции заработают одновременно", - сказал он.

Джонсон подчеркнул, что это делается не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии.

Украина Великобритания РФ Борис Джонсон

Новости по теме

Новости

Запрет Литвы на транзит белорусских товаров задел грузы из РФ и Казахстана

Запрет Литвы на транзит белорусских товаров задел грузы из РФ и Казахстана

Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс

Орбан заявил о желании Венгрии увеличить закупки газа в России

ВОЗ заявила, что странам еще рано снимать все COVID-ограничения

Норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в досрочном освобождении

Норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в досрочном освобождении

В Северной Каролине более 6 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на заводе

В NASA запланировали свести МКС с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г.

В NASA запланировали свести МКС с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г.

Польша второй раз купила американский СПГ для поставки на Украину

Польша второй раз купила американский СПГ для поставки на Украину

ЕК получила от "Газпрома" часть ответов на вопросы по действиям на газовом рынке

Пандемия коронавируса

В ВОЗ обеспокоились вредом природе от выбрасываемых масок

В ВОЗ обеспокоились вредом природе от выбрасываемых масок
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });