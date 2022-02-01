Орбан заявил, что не увидел у Путина намерений к "резким" действиям против Украины

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что не ждет от Москвы каких-то "резких" действий в отношении Украины.

"Я не увидел намерений к подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен и заявил, что требования России по гарантиям безопасности нормальные и должны являться основой для переговоров – и я с этим согласен. Мы должны вести переговоры, у нас несколько дней и недель для этого. Не думаю, что произойдет что-то резкое", - заявил Орбан в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Орбан надеется, что своим визитом в Москву он смог внести вклад в укрепление международной безопасности.

После переговоров и пресс-конференции в Кремле Путин и Орбан коротко побеседовали на прощание за бокалом шампанского. Телеканал "Россия 24" показал кадры, на которых главы России и Венгрии разговаривают с бокалами в руках, Путин предварительно извинился за такой "пандемийный" формат общения.

В конце беседы Орбан заметил, что "вопросы мировой политики, конечно, могут решать только большие страны". "Но я очень надеюсь на тот вклад, который мы сделали в укрепление мира и достижение договоренностей, что мы смогли это осуществить", - сказал премьер-министр Венгрии.

Путин со своей стороны заметил, что Орбану всегда будут в России рады.