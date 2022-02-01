Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:49Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 320 768+3 633 861

Орбан заявил, что не увидел у Путина намерений к "резким" действиям против Украины

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что не ждет от Москвы каких-то "резких" действий в отношении Украины.

"Я не увидел намерений к подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен и заявил, что требования России по гарантиям безопасности нормальные и должны являться основой для переговоров – и я с этим согласен. Мы должны вести переговоры, у нас несколько дней и недель для этого. Не думаю, что произойдет что-то резкое", - заявил Орбан в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Орбан надеется, что своим визитом в Москву он смог внести вклад в укрепление международной безопасности.

После переговоров и пресс-конференции в Кремле Путин и Орбан коротко побеседовали на прощание за бокалом шампанского. Телеканал "Россия 24" показал кадры, на которых главы России и Венгрии разговаривают с бокалами в руках, Путин предварительно извинился за такой "пандемийный" формат общения.

В конце беседы Орбан заметил, что "вопросы мировой политики, конечно, могут решать только большие страны". "Но я очень надеюсь на тот вклад, который мы сделали в укрепление мира и достижение договоренностей, что мы смогли это осуществить", - сказал премьер-министр Венгрии.

Путин со своей стороны заметил, что Орбану всегда будут в России рады.

Венгрия Виктор Орбан РФ Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Джонсон отметил, что вторжение на Украину стало бы катастрофой для РФ и мира

Джонсон отметил, что вторжение на Украину стало бы катастрофой для РФ и мира

Запрет Литвы на транзит белорусских товаров задел грузы из РФ и Казахстана

Запрет Литвы на транзит белорусских товаров задел грузы из РФ и Казахстана

Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс

Орбан заявил о желании Венгрии увеличить закупки газа в России

ВОЗ заявила, что странам еще рано снимать все COVID-ограничения

Норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в досрочном освобождении

Норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в досрочном освобождении

В Северной Каролине более 6 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на заводе

В NASA запланировали свести МКС с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г.

В NASA запланировали свести МКС с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г.

Польша второй раз купила американский СПГ для поставки на Украину

Польша второй раз купила американский СПГ для поставки на Украину

ЕК получила от "Газпрома" часть ответов на вопросы по действиям на газовом рынке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });