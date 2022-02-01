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Путин заявил о стремлении США превратить Украину в инструмент сдерживания РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - США мало заботит безопасность Украины, они хотят использовать эту страну в качестве инструмента сдерживания России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Но самое главная их задача – сдерживание развития России. И в этом смысле сама Украина – просто инструмент достижения этой цели", - продолжил Путин.

По его словам, эта цель может быть достигнута разными путями.

"Втянуть нас в какой-то вооруженный конфликт и заставить с помощью своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт", - привел несколько вариантов Путин.

"Если мы посмотрим на все эти многочисленные вопросы глубоко, по серьезному, то станет ясно, что, желая избежать подобного негативного развития ситуации, а мы хотим его избежать, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе России, и найти вариант решения этой проблемы", - добавил он.

США РФ Украина

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