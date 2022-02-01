Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:49Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 320 768+3 633 861

Орбан заявил, что санкции ЕС вредят Будапешту больше, чем Москве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза в отношении России нанесли больший вред другим странам, такая политика неприемлема, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Политика санкций, внедренная против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем России. Россия построила импортозамещение в таких областях, в которые мы раньше поставляли свой товар. Мы потеряли рынок", - сказал Орбан в ходе пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.

"Россию заставили развиваться таким образом, что некоторые страны, Венгрия в том числе, потеряли в результате этого рынок. Политика санкций в конечном счете оказывает противоположное воздействие, чем то, что ей приписывают в качестве цели", - добавил он.

По словам Орбана, санкции - такое средство, "которое заведомо обречено на провал". "Я не считаю его приемлемым ни в отношении России, ни в отношении какой бы то ни было страны", - подчеркнул он.

Виктор Орбан

Новости

Джонсон отметил, что вторжение на Украину стало бы катастрофой для РФ и мира

Джонсон отметил, что вторжение на Украину стало бы катастрофой для РФ и мира

Запрет Литвы на транзит белорусских товаров задел грузы из РФ и Казахстана

Запрет Литвы на транзит белорусских товаров задел грузы из РФ и Казахстана

Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс

Орбан заявил о желании Венгрии увеличить закупки газа в России

ВОЗ заявила, что странам еще рано снимать все COVID-ограничения

Норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в досрочном освобождении

Норвежский суд отказал Андерсу Брейвику в досрочном освобождении

В Северной Каролине более 6 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на заводе

В NASA запланировали свести МКС с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г.

В NASA запланировали свести МКС с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г.

Польша второй раз купила американский СПГ для поставки на Украину

Польша второй раз купила американский СПГ для поставки на Украину

ЕК получила от "Газпрома" часть ответов на вопросы по действиям на газовом рынке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });