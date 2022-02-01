Орбан заявил, что санкции ЕС вредят Будапешту больше, чем Москве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза в отношении России нанесли больший вред другим странам, такая политика неприемлема, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Политика санкций, внедренная против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем России. Россия построила импортозамещение в таких областях, в которые мы раньше поставляли свой товар. Мы потеряли рынок", - сказал Орбан в ходе пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.

"Россию заставили развиваться таким образом, что некоторые страны, Венгрия в том числе, потеряли в результате этого рынок. Политика санкций в конечном счете оказывает противоположное воздействие, чем то, что ей приписывают в качестве цели", - добавил он.

По словам Орбана, санкции - такое средство, "которое заведомо обречено на провал". "Я не считаю его приемлемым ни в отношении России, ни в отношении какой бы то ни было страны", - подчеркнул он.