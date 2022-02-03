Россия перебазировала на учения в Белоруссию систему ПВО С-400

Система С-400 прибыла в Белоруссию с Дальнего Востока

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская система противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" доставлена в рамках учений в Белоруссию и готовится заступить на боевое дежурство на полигоне под Брестом, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Республику Беларусь", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, со станции разгрузки российские военные совершат марш на штатной технике на полигон в Брестской области.

"По прибытию к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе единой региональной системы ПВО Белоруссии и России", - сообщили в Минобороны РФ.

21 января Минобороны РФ сообщило о начале переброски по железной дороге с Дальнего Востока на маневры в Белоруссию двух дивизионов систем С-400. В базовый состав системы С-400 помимо зенитных ракет входят пункт управления, радиолокационные средства, пусковые установки, комплекс технического обеспечения.

Система С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения "Союзная решимость-2022".

Минобороны РФ сообщало о переброске ряда частей и подразделений со штатным вооружением с Дальнего Востока в Белоруссию на совместные маневры.

25 января Минобороны РФ заявило о прибытии в Белоруссию артиллеристов и морских пехотинцев. До этого российские военные публиковали кадры прибытия в Белоруссию сил мотострелковой бригады из Забайкалья. 26 января Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии на учения железнодорожного эшелона с российскими десантниками.

27 января военное ведомство РФ сообщило, что с Дальнего Востока в Белоруссию на учения завершили перебазирование истребители Су-35. За неделю до этого Фомин сказал, что Россия направляет на маневры в Белоруссию 12 истребителей Су-35.

29 января Минобороны РФ сообщило о прибытии на учения в Белоруссию дивизиона комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".

2 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские и белорусские военные начали совместные тренировки, задействованы пять полигонов в Белоруссии - "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский". Число участников маневров не называлось.

1 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные в добровольном порядке уведомили иностранные государства об учениях в рамках мер транспарентности.

В статье 5 Венского документа говорится, что подлежит уведомлению военная деятельность, в которой участвуют по крайней мере 9 тыс. человек, включая поддерживающие войcка, или по крайней мере 250 боевых танков (или 500 боевых бронированных машин, или 250 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня калибра 100 мм и выше).

В учениях будут задействованы почти все вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

27 января начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич сказал, что после учений российские военные покинут Белоруссии, угрозы для соседей и Европы в целом нет. Сообщается, что по окончании проверки воинские части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Белоруссии, что происходило после всех предыдущих учений.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. 30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет. 31 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения в Белоруссии могут быть использованы, чтобы скрыть подготовку к вторжению на украинскую территорию. В тот же день Вашингтон заявил, что Россия может разместить в Белоруссии более 30 тыс. военных.

Совместные маневры России и Белоруссии не должны вызывать обеспокоенности, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины, заявил 19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "С Белоруссией у нас союзное государство, есть соответствующие планы, эти планы должны выполняться. Проводятся разного рода мероприятия, среди этих мероприятий бывают и внезапные проверки, и многое другое", - сказал тогда Рябков.