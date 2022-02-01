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Минобороны РФ сообщило о развертывании полевого лагеря под Брестом для учений

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные создали в Белоруссии на полигоне "Брестский" полевой лагерь и начали тренировки с белорусскими подразделениями в ходе подготовки к совместным маневрам "Союзная решимость-2022", сообщили в Минобороны РФ.

Полигон "Брестский" расположен в одноименной области Белоруссии недалеко от границы с Польшей.

"Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили развертывание полевого лагеря в Республике Беларусь на полигоне "Брестский", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В полевом лагере возведены все необходимые объекты для комфортного проживания военнослужащих в полевых условиях, столовые и медицинские пункты, отметили в Минобороны.

"В районе учений оборудованы парки боевых машин для размещения вооружения и военной техники с пунктами ремонта и заправки, складами горюче-смазочных материалов и боеприпасов", - говорится в сообщении.

"В настоящее время военнослужащие Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь приступили к боевому слаживанию подразделений", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщало о переброске ряда частей и подразделений со штатным вооружением с Дальнего Востока в Белоруссию на совместные маневры "Союзная решимость-2022". На первом этапе - до 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения.

Число участников маневров не называлось. В учениях будут задействованы почти все вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. Москва неоднократно отвергала подобные утверждения. В МИД РФ называли неприемлемой даже мысль о войне между Россией и Украиной.

31 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения в Белоруссии могут быть использованы, чтобы скрыть подготовку к вторжению на украинскую территорию.

По утверждению Вашингтона, что Россия может разместить в Белоруссии более 30 тыс. военных.

Минобороны РФ Белоруссия Союзная решимость-2022

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