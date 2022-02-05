Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"В ходе полета самолетов дальней авиации было отработано решение совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Как заявили российские военные, продолжительность полета составила около 4 часов. Все поставленные задачи выполнены полностью.

Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ, сказали в Минобороны.

В прошлом году российские военные направляли в Белоруссию для патрулирования самолеты Ту-22М3 и Ту-160. Эти самолеты относятся к дальней авиации Воздушно-космических сил, воздушному компоненту российской ядерной триады.

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, до 9 февраля планируется передислокация и создание группировок войск. С 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения "Союзная решимость - 2022".

Российские военные сообщили о прибытии в Белоруссию на учения ряда частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением. Кроме того, официально сообщалось, что в Белоруссию на маневры перебазирована российская система ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет.