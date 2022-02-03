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Представители осужденного на 14 лет в Белоруссии Бабарико пожаловались в ООН

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Представители бывшего главы "Белгазпромбанка", экс-претендента в кандидаты на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико подали жалобу в Комитет по правам человека ООН, сообщили в незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна" в четверг.

"Представители политзаключенного экс-претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико, которого осудили к 14 годам колонии, от его имени направили в Комитет по правам человека ООН индивидуальное сообщение о нарушении его прав по Международному пакту о гражданских и политических правах: права на свободу, права на выражение мнения, права принимать участие в государственных делах и быть избранным на государственную должность, непредставление средств правовой защиты от нарушения этого права, права на недискриминацию, права на справедливое судебное разбирательство, включая право на защиту, право на презумпцию невиновности, право на равенство сторон в процессе, право на публичное судебное разбирательство и право на обжалование приговора", - говорится в сообщении.

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КПЧ ООН просят признать нарушения и обязать Минск освободить Бабарико, аннулировать его судимость, вернуть имущество и выплатить компенсацию.

Как сообщалось, 6 июля 2021 года Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы.

Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы Белгазпромбанка в связи с решением выдвигаться на пост президента Белоруссии. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. Вместе с Бабарико арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.

Бабарико обвинили в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.

Белоруссия Виктор Бабарико ООН

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