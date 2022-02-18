В Белоруссии после 17 месяцев тюрьмы освобождена гражданка Швейцарии
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии освобождена Наталья Херше, у которой есть гражданство Белоруссии и Швейцарии, она провела в тюрьме 17 месяцев, сообщил в твиттере президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
Endlich! Natallia Hersche wurde heute nach 17 Monaten Haft in Belarus freigelassen. Sie wurde von ihrem Bruder und @SwissAmbBelarus empfangen und kehrt nun in die #Schweiz zurück. Ich bin froh, dass sich die diplomatischen Bemühungen der Schweiz ausgezahlt haben. 1/2 pic.twitter.com/8ro6ivEYO1— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) February 18, 2022
На выходе из заключения ее встретил брат и представитель швейцарского посольства. Херше скоро вернется в Швейцарию.
Кассис выразил удовлетворение в связи с тем, что усилия дипломатов Швейцарии увенчались успехом. Он пообещал, что Швейцария и ее дипломаты продолжат прилагать усилия, добиваясь в Белоруссии освобождения политзаключенных и правозащитников.
Херше более десяти лет живет в Швейцарии. Ее задержали в Минске 19 сентября 2020 года. Поводом для задержания стало то, что она во время акции протеста сорвала с омоновца балаклаву. В декабре 2020 года за "сопротивление сотруднику органов внутренних дел" ее приговорили к 2,5 годам колонии и к выплате 1000 белорусских рублей потерпевшему.
Швейцарские власти не раз требовали освобождения Херше. В частности 86 швейцарских депутатов в открытом письме главе МИД Белоруссии Владимиру Макею назвали серьезным бременем для двусторонних отношений арест Херше и других политзаключенных.