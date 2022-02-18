В Белоруссии после 17 месяцев тюрьмы освобождена гражданка Швейцарии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии освобождена Наталья Херше, у которой есть гражданство Белоруссии и Швейцарии, она провела в тюрьме 17 месяцев, сообщил в твиттере президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Endlich! Natallia Hersche wurde heute nach 17 Monaten Haft in Belarus freigelassen. Sie wurde von ihrem Bruder und @SwissAmbBelarus empfangen und kehrt nun in die #Schweiz zurück. Ich bin froh, dass sich die diplomatischen Bemühungen der Schweiz ausgezahlt haben. 1/2 pic.twitter.com/8ro6ivEYO1 — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) February 18, 2022

На выходе из заключения ее встретил брат и представитель швейцарского посольства. Херше скоро вернется в Швейцарию.

Кассис выразил удовлетворение в связи с тем, что усилия дипломатов Швейцарии увенчались успехом. Он пообещал, что Швейцария и ее дипломаты продолжат прилагать усилия, добиваясь в Белоруссии освобождения политзаключенных и правозащитников.

Херше более десяти лет живет в Швейцарии. Ее задержали в Минске 19 сентября 2020 года. Поводом для задержания стало то, что она во время акции протеста сорвала с омоновца балаклаву. В декабре 2020 года за "сопротивление сотруднику органов внутренних дел" ее приговорили к 2,5 годам колонии и к выплате 1000 белорусских рублей потерпевшему.

Швейцарские власти не раз требовали освобождения Херше. В частности 86 швейцарских депутатов в открытом письме главе МИД Белоруссии Владимиру Макею назвали серьезным бременем для двусторонних отношений арест Херше и других политзаключенных.