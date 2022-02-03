Песков назвал "посягательством на свободу слова" запрет вещания RT в Германии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Запрет вещания российского телеканала RT в Германии представляет из себя посягательство на свободу слова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация сейчас совершенно очевидна: российскому средству массовой информации, я бы даже сказал - международному СМИ, запрещают вещание в Германии. Это ни что иное как посягательство на свободу слова. Мы можем только сожалеть в этой связи", - сказал Песков журналистам в четверг.

Отвечая на вопрос, какие Россия примет ответные меры, пресс-секретарь президента пояснил, что "МИД их объявит". "Зачем забегать вперед?" - сказал Песков.

Запрет вещания телеканала RT в Германии

Комиссия по лицензированию и надзору Германии 2 февраля, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла немецкоязычному телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и иного вещания.

В МИД РФ заявили, что в качестве реакции на это решение будут приняты ответные меры в отношении аккредитованных в России германских СМИ, "а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ".

"ОБСЕ симптоматично молчит по решению ФРГ о запрете вещания "RT DE". Госпожа Рибейру (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру - ИФ) не увидела в этом "ничего такого", что могло бы заинтересовать представителя ОБСЕ по свободе СМИ", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейру будет вдвойне непростительно. Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши - кто тебе поверит", - добавила она.