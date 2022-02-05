Минобороны РФ сообщило о перебазировании в Белоруссию на учения штурмовиков Су-25СМ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российские штурмовые самолеты Су-25СМ перебазированы на учения в Брестскую область Белоруссии, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Количество самолетов не уточняется.

По словам российских военных, Су-25СМ осуществили перелет в Брестскую область Белоруссии с аэродрома в Приморском крае, преодолев более 7 тысяч километров.

"По прибытии на аэродром временного базирования российские экипажи изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению задач по предназначению", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее российские военные сообщили о прибытии в Белоруссию на учения ряда частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением. Кроме того, официально сообщалось, что в Белоруссию на маневры перебазирована российская система ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", а также многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35.

Штурмовик Су-25 "Грач" предназначен для поддержки сухопутных сил непосредственно над полем боя при прямой видимости цели. В его задачи входит уничтожение малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей. Существует несколько версий модернизированного Су-25. Самая совершенная модификация штурмовика - Су-25СМ3.