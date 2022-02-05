Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:01Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 388 029 005+3 169 772

Минобороны РФ сообщило о перебазировании в Белоруссию на учения штурмовиков Су-25СМ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российские штурмовые самолеты Су-25СМ перебазированы на учения в Брестскую область Белоруссии, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Количество самолетов не уточняется.

По словам российских военных, Су-25СМ осуществили перелет в Брестскую область Белоруссии с аэродрома в Приморском крае, преодолев более 7 тысяч километров.

"По прибытии на аэродром временного базирования российские экипажи изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению задач по предназначению", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее российские военные сообщили о прибытии в Белоруссию на учения ряда частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением. Кроме того, официально сообщалось, что в Белоруссию на маневры перебазирована российская система ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", а также многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35.

Штурмовик Су-25 "Грач" предназначен для поддержки сухопутных сил непосредственно над полем боя при прямой видимости цели. В его задачи входит уничтожение малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей. Существует несколько версий модернизированного Су-25. Самая совершенная модификация штурмовика - Су-25СМ3.

Россия Белоруссия Су-25СМ

Новости по теме

Новости

Число умерших от COVID-19 американцев превысило 900 тысяч человек

Госдеп США поддержал Deutsche Welle после закрытия ее московского офиса

Fitch понизило прогноз рейтинга "B" Украины до "стабильного"

Fitch понизило прогноз рейтинга "B" Украины до "стабильного"

Великобритания вдвое увеличит численность своих военнослужащих в Эстонии

Пандемия коронавируса

В Турции зафиксировали рекордные 111 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

В Турции зафиксировали рекордные 111 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

В Марокко четвертые сутки пытаются добраться до мальчика, упавшего в колодец

В Австрии пять человек погибли при сходе лавины

Российское посольство на Филиппинах сильно повреждено пожаром

В Маниле случился пожар в российском посольстве

Brent подорожала до $93,43 за баррель из-за похолодания в Техасе

Brent подорожала до $93,43 за баррель из-за похолодания в Техасе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });