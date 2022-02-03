Генсек НАТО заявил об отправке Россией в Белоруссию комплексов "Искандер"

Колонна оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Архивное фото. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о направлении Россией на учения в Белоруссию группировки в 30 тысяч военных и, среди прочего, ракетных комплексов "Искандер".

"В последние дни мы наблюдаем значительную передислокацию российских военных сил в Белоруссию. Это самое большое российское присутствие там со времен холодной войны. Речь идет, в итоге, о 30 тыс. боеготовых военных, силах спецназа, истребителях, в том числе Су-35, комплексах двойного назначения "Искандер", а также о системах ПВО С-400", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Российские "Искандеры"

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера" не нарушала ДРСМД.

Совместные учения РФ и Белоруссии

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения "Союзная решимость-2022".

Минобороны РФ сообщало о переброске ряда частей и подразделений со штатным вооружением с Дальнего Востока в Белоруссию на совместные маневры, в частности, артиллеристов и морских пехотинцев, систем ПВО С-400, комплексов ПВО "Панцирь-С", истребителей Су-35. Российские военные публиковали кадры прибытия в Белоруссию сил мотострелковой бригады из Забайкалья. Минобороны Белоруссии сообщало о прибытии на учения железнодорожного эшелона с российскими десантниками.

Число участников маневров не называлось.

1 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные в добровольном порядке уведомили иностранные государства об учениях в рамках мер транспарентности.

"Количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях. Тем не менее, министерство обороны России - в рамках добровольной транспарентности - проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении", - сказал Шойгу.

В статье 5 Венского документа говорится, что подлежит уведомлению военная деятельность, в которой участвуют по крайней мере 9 тыс. человек, включая поддерживающие войcка, или по крайней мере 250 боевых танков (или 500 боевых бронированных машин, или 250 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня калибра 100 мм и выше).

В учениях будут задействованы почти все вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

27 января начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич сказал, что после учений российские военные покинут Белоруссии, угрозы для соседей и Европы в целом нет.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет.