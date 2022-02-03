Поиск
Фристайл13:00Женщины. Квалификация 1Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Швейцария - Канада 1:12Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа B Китай - Чехия 1:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:38Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

В Deutsche Welle выразили протест против закрытия своего бюро в России

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор немецкого вещателя Deutsche Welle Петер Лимбург протестует против закрытия бюро телерадиокомпании в России.

"Мы всеми способами протестуем против этой абсурдной реакции российского правительства и будем искать правовой путь, чтобы препятствовать заявленным мерам", - заявил он в четверг.

Лимбург также сообщил, что его сотрудники не получили официального уведомления российских властей о закрытии корпункта в России и до тех пор, пока оно не будет получено, бюро продолжит работу.

"Даже если нам, наконец, придется закрыться, наше вещание в России никак не будет затронуто. Напротив, мы серьезно усилим вещание", - добавил он.

По его словам, принятые Россией меры "непонятны и неадекватны", о решении компания узнала из сообщения на сайте МИД России.

Ранее МИД РФ сообщил, что российские власти аннулируют аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.

"В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала "RT DE" российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер: закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании "Дойче Велле" в Российской Федерации; аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро "Дойче Велле"; прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании "Дойче Велле" на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД РФ.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла немецкоязычному телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и иного вещания.

Deutsche Welle Германия МИД РФ

Новости по теме

Новости

Байден объявил о ликвидации главаря ИГ

Британские санкции против РФ вступят в силу автоматически при нападении на Украину

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Белорусский оппозиционер Протасевич намерен судиться с Ryanair

Белорусский оппозиционер Протасевич намерен судиться с Ryanair

Европа прошла пик импорта СПГ и потребляет больше, чем подвозят газовозы

Генсек НАТО заявил об отправке Россией в Белоруссию комплексов "Искандер"

Генсек НАТО заявил об отправке Россией в Белоруссию комплексов "Искандер"
Пандемия коронавируса

ВОЗ увидела шанс на окончание пандемии COVID-19 в Европе

ВОЗ увидела шанс на окончание пандемии COVID-19 в Европе

Украина оценила риски обострения ситуации на границах с РФ и Белоруссией

Украина попросила Германию разблокировать поставку оружия другими странами

Украина попросила Германию разблокировать поставку оружия другими странами

Выборы президента Армении пройдут в марте

США попросили страны Азии отказаться от закупки партий СПГ в пользу Европы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });