В Deutsche Welle выразили протест против закрытия своего бюро в России

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор немецкого вещателя Deutsche Welle Петер Лимбург протестует против закрытия бюро телерадиокомпании в России.

"Мы всеми способами протестуем против этой абсурдной реакции российского правительства и будем искать правовой путь, чтобы препятствовать заявленным мерам", - заявил он в четверг.

Лимбург также сообщил, что его сотрудники не получили официального уведомления российских властей о закрытии корпункта в России и до тех пор, пока оно не будет получено, бюро продолжит работу.

"Даже если нам, наконец, придется закрыться, наше вещание в России никак не будет затронуто. Напротив, мы серьезно усилим вещание", - добавил он.

По его словам, принятые Россией меры "непонятны и неадекватны", о решении компания узнала из сообщения на сайте МИД России.

Ранее МИД РФ сообщил, что российские власти аннулируют аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.

"В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала "RT DE" российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер: закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании "Дойче Велле" в Российской Федерации; аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро "Дойче Велле"; прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании "Дойче Велле" на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД РФ.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла немецкоязычному телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и иного вещания.