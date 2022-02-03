Володин счел, что ответ на запрет RT DE в Германии мог бы быть еще жестче

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке объявленных МИД РФ ответных мер на запрет вещания российского телеканала RT DE в Германии, включая закрытие корпункта Deutsche Welle в России, и отметил, что эти меры могли бы быть жестче.

"Меры, принятые нашим Министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами. Более того, считаем, что они могли бы быть еще более жесткими", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

Недружественные действия против России, добавил он, без внимания не останутся.

Володин также считает, что возмущение представителей ФРГ ответом России выглядит странным.

"Разве это не то же самое, что вы делаете против RT DE? Вы сами не следуете тем принципам, которые озвучиваете. Нарушая свободу слова, свободу распространения информации, по сути, вводите цензуру, действуете против основных демократических ценностей. Это грязное пятно на вашей репутации", - написал Володин.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем посте в телеграмм-канале в четверг высказал мнение, что решение МИД РФ - "это абсолютно прямой и симметричный ответ на дискриминационные меры германских властей по ущемлению свободы слова".

В четверг российский МИД объявил, что в РФ в ответ на запрет вещания в Германии телеканала RT DE (немецкоязычного телеканала Russia Today) будет прекращено вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Также ответные меры включают в себя закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle в России и аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Кроме того, Москва инициирует процедуру признания Deutsche Welle СМИ-иноагентом.