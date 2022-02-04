В ЮАР создали собственную версию вакцины Moderna от COVID-19

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Исследователи из южноафриканской компании Afrigen Biologics создали собственную версию МРНК-вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Moderna, сообщает ВВС News. Приступить к ее клиническим испытаниям ученые рассчитывают в ноябре 2022 года.

В Moderna ранее заявляли, что не будут использовать право на патентные отчисления.

В Afrigen Biologics рассчитывают, что их препарат в конечном счете позволит повысить уровень вакцинации в странах Африки. "Это часть всемирной инициативы по наращиванию потенциала и возможностей для стран с низким и средним уровнем дохода", - заявила ВВС директор компании Петро Тербланш.

Проект поддерживает Всемирная организация здравоохранения.