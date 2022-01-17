Moderna в ближайшие недели начнет клинические испытания вакцины от "омикрона"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Moderna приступит к клиническим испытаниям своей вакцины от варианта коронавируса "омикрон" в ближайшие несколько недель, заявил в понедельник глава компании Стефан Бансель.

"Разработка вакцины завершается. В предстоящие недели она должна быть на стадии клинических испытаний. Мы надеемся, что в марте сможем получить данные, которыми поделимся с регуляторами для определения дальнейших шагов", - заявил Бансель на онлайновой конференции в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Кроме того, глава Moderna заявил, что целью компании является разработка ежегодного бустера, действие которого будет направлено и на COVID-19, и на грипп.

"Таким образом, у людей не будет возникать проблем с выполнением требований, когда им не захочется делать по две-три дозы зимой, поскольку они смогут сделать один бустер, который будет защищать как от коронавируса, так и от гриппа", - сказал Бансель.

По его словам, при наилучшем раскладе такой бустер может стать доступным к осени 2023 года, по крайней мере в нескольких странах.

СМИ напоминают, что многие страны уже предлагают жителям третью вакцину от коронавируса, особенно пожилым лицам и людям со слабой иммунной системой. Кроме того, в Израиле и Чили уже начали предлагать жителям четвертую вакцину.

Ранее в январе Бансель заявлял, что осенью 2022 года людям может понадобиться четвертая доза вакцины, поскольку эффективность бустерной третьей дозы снижается через несколько месяцев. При этом европейский регулятор выражал сомнения в отношении необходимости четвертой дозы вакцины.

В свою очередь ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи на виртуальном форуме в Давосе заявил, что нет сведений о том, что повторный – четвертый – бустер каким-либо образом может помешать иммунной системе.

Ранее в понедельник генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что считает важным, чтобы люди получили по три дозы вакцины производства его компании, так как именно тогда они будут хорошо защищены от коронавирусной инфекции. "Затем мы перейдем к формату, который предусматривает по одной дозе в год, за исключением людей с пониженным иммунитетом, которым, возможно, потребуется прививаться раз в квартал. Также нужно вакцинировать детей, чтобы защитить их. В случае с детьми эффективность вакцины очень хорошая", - сказал он.

Вместе с тем, Бурла отметил, что мРНК-вакцины, одной из которых является вакцина Pfizer, не следует считать "Священным Граалем" в борьбе против COVID-19.