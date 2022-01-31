Медрегулятор США полностью одобрил вакцину от Moderna

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания Moderna объявила в понедельник, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину Spikevax (также известна как вакцина Moderna) против COVID-19 ее производства.

Ее рекомендовано использовать для лиц старше 18 лет.

"Наша вакцина против COVID-19 была направлена сотням миллионов людей по всему миру для защиты людей от заражения, госпитализаций и смерти", - приводятся в пресс-релизе на сайте компании слова генерального директора Moderna Стефана Банселя.

С 18 декабря 2020 года эта вакцина была доступна только для экстренного применения.

До настоящего момента полное одобрение FDA получила лишь вакцина от COVID-19 компании Pfizer, процесс одобрения вакцины производства компании Johnson & Johnson продолжается.