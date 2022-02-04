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В НАТО заявили, что не рассчитывают на скорое присоединение Украины к альянсу

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью французскому каналу France 24 сообщил, что в данный момент вопрос о присоединении Украины к альянсу не стоит.

"Никто и не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО", - сказал он.

По его словам, Киеву "следует провести много реформ внутри страны".

"К тому же нам необходимо прийти к консенсусу в НАТО. Сегодня такого консенсуса по поводу возможного членства Украины в НАТО нет", - добавил Джоанэ.

Однако, по его словам, "несмотря на это, никакая третья сторона не имеет права вводить вето на решение, которое является суверенным для самой страны и для организации, к которой она хочет присоединиться".

"Это полностью зависит от нас", - подчеркнул высокопоставленный представитель НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг указывал, что Украина, как и другие претенденты, для вступления в альянс должна соответствовать определенным критериям. По его словам, они касаются демократии и соответствия натовским стандартам.

Президент России Владимир Путин на этой неделе заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с альянсом из-за Крыма. Он также отметил, что принцип "открытых дверей" не зафиксирован в документах НАТО.

НАТО Украина Мирча Джоанэ

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