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Bloomberg извинился за то, что по ошибке сообщил о вторжении России на Украину

Bloomberg извинился за то, что по ошибке сообщил о вторжении России на Украину
Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американское информагентство Bloomberg в ночь на субботу опубликовало сообщение под заголовком: "Россия вторглась на Украину". Обнаружив ошибку, агентство сняло сообщение и извинилось за случившееся.

Как пояснило агентство, были заготовлены заголовки на разные варианты развития событий. В данном случае заголовок "Россия вторглась на Украину" поставили ошибочно, о чем агентство "очень сожалеет".

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в соседнюю страну, и грозят ей санкциями. Россия неоднократно опровергала подобные обвинения.

Bloomberg

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