Лавров счел бредом заявление Госдепа о планах РФ сфабриковать видео по Украине

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "бредовыми" заявления Госдепартамента США о том, что Россия якобы планирует сфабриковать видеозапись и использовать ее в качестве предлога для нападения на Украину.

""Ну я не знаю. Эта бредовость, по-моему, такого рода измышлений - а их с каждым днем становится все больше - очевидна любому мало-мальски опытному политологу", - заявил Лавров. Его высказывания приводятся на сайте "Рен-ТВ".

Накануне газета The New York Times сообщила со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей властей США, что Россия якобы планирует сымитировать нападение украинских военных с целью получить предлог для вторжения на Украину. Позднее представитель Пентагона Джон Кирби заявил: в Вашингтоне считают, что Россия может готовить подобные фальшивые видеозаписи.

Вслед за этим представитель госдепа США Нед Прайс, развивая данную тему, заявил на брифинге: "Россия сигнализировала, что хочет продолжать дипломатические переговоры в качестве средства деэскалации, но подобные действия заставляют предположить иное".

Он повторил заявление о том, что Россия планирует использовать в кампании по дезинформации сфабрикованные видеозаписи.

"Мы вновь призываем Россию остановить ее разрушительную и дестабилизирующую кампанию по дезинформации, способствовать деэскалации ситуации и придерживаться диалога и дипломатии для мирного урегулирования", - сказал Прайс.