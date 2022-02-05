Посол РФ в США заявил, что России нужны добрососедские отношения с Украиной

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Заявления США о том, что Москва якобы готовится вторгнуться на Украину, в том числе под "чужим флагом", являются частью информационной войны против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Призываем США не разыгрывать сцены для легковерных. Сочинения на тему российских операций "под чужим флагом", судя по всему, преследуют цель сконструировать алиби для возможных операций ВСУ против Донбасса", - сказал дипломат в ответ на вопрос американского издания Newsweek.

Он подчеркнул: "Со всей ответственностью хочу заверить читателей Newsweek, что Россия не собирается ни на кого нападать. Нам нужны добрососедские отношения с братским украинским народом".

Посол отметил, что Москву "беспокоит позиция США по ситуации вокруг Украины". Он напомнил, что президенты дух стран на встрече в Женеве согласились, что основой урегулирования ситуации на востоке Украины должны стать Минские соглашения.

"Наша общая задача - заставить Киев выполнить свои обязательства, сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР и мирно обо всем договориться", - добавил Антонов.

Он отметил, что "нынешние американские действия по накачке оружием Украины" являются "ошибочными и крайне опасными".

"Тем самым США потворствуют националистической группировке в Киеве, которая делает все, чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве", - сказал посол России.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в соседнюю страну, и грозят ей санкциями. Россия неоднократно опровергала подобные обвинения.