Поиск
Фигурное катание04:30Женщины. Короткая программаПодробнее
Фигурное катание06:50Мужчины. Произвольная программаПодробнее
Лыжные гонки10:00Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:47Заразились
на 05.02В России 12 630 047+177 282В мире 393 074 526+1 945 065

WP сообщила, что РФ "завершает подготовку к масштабному вторжению" на Украину

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Газета The Washington Post, ссылаясь на "многочисленные источники" из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки, распространила утверждения о том, что Россия "стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения".

В миреBloomberg извинился за то, что по ошибке сообщил о вторжении России на УкраинуBloomberg извинился за то, что по ошибке сообщил о вторжении России на УкраинуЧитать подробнее

Издание приводит оценки, как оно пишет, своих источников в американской разведке, которые утверждают, что "для возможного нападения Россией подготовлено 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой". В статье говорится, что "две недели назад было зафиксировано присутствие 60 таких групп".

Издание утверждает, что "силы, в том числе подразделения по наведению мостов, продолжают прибывать на границу", при этом "все больше батальонных тактических групп находятся в пути, лишь немногие из них в отдаленных районах, таких как Арктика, остаются на своих базах".

Кроме этого, в публикации содержатся утверждения о том, "у России есть от 20 до 30 боевых кораблей в Черном море, и она может начать десантные атаки вдоль побережья".

Издание пишет, что "по обновленным оценкам военных и разведки США, представленным законодателям и европейским партнерам", России для того, чтобы войти в Киев, "понадобится два дня". Американское издание в своем материале распространяет информацию, что это может "привести к гибели до 50 тыс. мирных жителей (...), вызвать гуманитарный кризис, в результате которого до 5 млн беженцев будут спасаться от возникшего хаоса".

Издание в своем материале ссылается на данные, согласно которым американские официальные представители "обеспокоены тем, что вторжение в тех масштабах, которые обозначены, будет иметь глобальные последствия, даже если российские войска не выйдут за пределы Украины".

В статье The Washington Post, в числе прочего, содержатся рассуждения о том, что действия России "могут стать крупнейшим сухопутным военным наступлением в Европе со времен Второй мировой войны, они, вероятно, создадут серьезные проблемы для послевоенного международного порядка под руководством США за последние 75 лет".

Россия Украина

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 февраля

AP заявило о росте недоверия к заявлениям властей США из-за лжи и ошибок

В Канаде внедорожник сбил четырех человек на акции протеста

В Канаде внедорожник сбил четырех человек на акции протеста

Елизавета II заявила о своем желании, чтобы Камилла получила титул королевы-консорта

Елизавета II заявила о своем желании, чтобы Камилла получила титул королевы-консорта

Король Марокко сообщил о смерти провалившегося в колодец мальчика

Принц Эндрю даст показания по делу об изнасиловании 10 марта

Принц Эндрю даст показания по делу об изнасиловании 10 марта

Израиль заблокировал передачу оружия своего производства Украине

Антонов сообщил, что США ответили отказом на предложения РФ о нормализации работы дипмиссий

Антонов сообщил, что США ответили отказом на предложения РФ о нормализации работы дипмиссий

Журналистов Deutsche Welle пригласили в поездку канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Елизавета II устроила прием по случаю платинового юбилея правления

Елизавета II устроила прием по случаю платинового юбилея правления
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });