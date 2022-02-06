WP сообщила, что РФ "завершает подготовку к масштабному вторжению" на Украину

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Газета The Washington Post, ссылаясь на "многочисленные источники" из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки, распространила утверждения о том, что Россия "стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения".

Издание приводит оценки, как оно пишет, своих источников в американской разведке, которые утверждают, что "для возможного нападения Россией подготовлено 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой". В статье говорится, что "две недели назад было зафиксировано присутствие 60 таких групп".

Издание утверждает, что "силы, в том числе подразделения по наведению мостов, продолжают прибывать на границу", при этом "все больше батальонных тактических групп находятся в пути, лишь немногие из них в отдаленных районах, таких как Арктика, остаются на своих базах".

Кроме этого, в публикации содержатся утверждения о том, "у России есть от 20 до 30 боевых кораблей в Черном море, и она может начать десантные атаки вдоль побережья".

Издание пишет, что "по обновленным оценкам военных и разведки США, представленным законодателям и европейским партнерам", России для того, чтобы войти в Киев, "понадобится два дня". Американское издание в своем материале распространяет информацию, что это может "привести к гибели до 50 тыс. мирных жителей (...), вызвать гуманитарный кризис, в результате которого до 5 млн беженцев будут спасаться от возникшего хаоса".

Издание в своем материале ссылается на данные, согласно которым американские официальные представители "обеспокоены тем, что вторжение в тех масштабах, которые обозначены, будет иметь глобальные последствия, даже если российские войска не выйдут за пределы Украины".

В статье The Washington Post, в числе прочего, содержатся рассуждения о том, что действия России "могут стать крупнейшим сухопутным военным наступлением в Европе со времен Второй мировой войны, они, вероятно, создадут серьезные проблемы для послевоенного международного порядка под руководством США за последние 75 лет".