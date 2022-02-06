В госдепе заявили, что диалог США и Польши подчеркнул важность отношений между двумя странами

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В ходе раунда стратегического диалога между США и Польшей, состоявшегося 4 февраля в Вашингтоне, его участники подчеркнули важность американо-польского партнерства в противодействии общим угрозам и вызовам, говорится в распространенном в воскресенье американским госдепартаментом совместном заявлении сторон.

"Этот стратегический диалог происходил в критический момент. Он продемонстрировал силу и важность двусторонних отношений, поскольку Соединенные Штаты и Польша сосредоточены на проблемах безопасности на Восточном фланге НАТО", - подчеркивается в документе.

В ходе заседаний рабочие группы, представляющие заинтересованные ведомства двух стран, обсудили двустороннее сотрудничество в области региональной и коллективной безопасности, военно-политические вопросы, энергетическую безопасность, включая сотрудничество в области изменения климата и ядерной энергетики, экономическое процветание и сотрудничество в рамках Инициативы трех морей.

Стороны коснулись вопросов, касающихся "важности лидерства Польши в ОБСЕ в достижении дипломатических решений региональных конфликтов". Они "выразили твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и обязались координировать свои действия", - подчеркивается в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден официально одобрил развертывание 3 тыс. военнослужащих США в Польше, Германии и Румынии в рамках усилий по поддержке стран НАТО в Восточной Европе. Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что задача этих сил состоит в "сдерживании агрессии" и "улучшении оборонительных возможностей стран-союзниц, находящихся на передовой".