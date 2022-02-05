Госсекретарь США и глава МИД Польши обсудили защиту суверенитета Украины

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сохранение суверенитета Украины стало одной из тем переговоров в пятницу в Вашингтоне госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Польши Збигнева Рау, говорится в заявлении Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Рау обсуждали коллективную безопасность и региональные вопросы, включая общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в свете беспричинного сосредоточения вооруженных сил Россией", - отмечается в документе.

Госсекретарь поблагодарил Польшу за ее ведущую роль на восточном фланге НАТО и за председательство в ОБСЕ в 2022 году: на данный момент Рау является председателем ОБСЕ.

Среди других тем переговоров - двустороннее экономическое сотрудничество, переход на экологически чистые виды энергии, общие демократические ценности, добавили в Госдепе.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в соседнюю страну, и грозят ей санкциями. Россия неоднократно опровергала подобные обвинения.