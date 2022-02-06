Коррекция орбиты МКС отложена на два дня

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Запланированная на 6 февраля коррекция высоты орбиты Международной космической станции перенесена на 8 февраля по баллистическим условиям, сообщили в "Роскосмосе".

Как сказали в госкорпорации, она состоится во вторник в 10:56 по Москве.

Коррекция высоты орбиты МКС, ранее запланированная на 6 февраля, по баллистическим условиям перенесена на 8 февраля.



Для обеспечения коррекции будут задействованы двигатели корабля "Прогресс МС-18". По обновленным данным, они будут включены в 10:56 мск и проработают 142,3 с pic.twitter.com/dNQGsqCetp — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 6, 2022

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что высоту орбиты планируется увеличить на 400 метров для подготовки к приему корабля "Союз МС-21" и посадки корабля "Союз МС-19".

5 февраля в госкорпорации сказали, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" по просьбе НАСА снизит среднюю высоту орбиты МКС на несколько километров.

В минувший вторник НАСА сообщило о планах по затоплению станции в январе 2031 года.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова (командир станции) и Петра Дуброва, астронавтов НАСА Марка Ванде Хая, Раджи Чари, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.

В основной экипаж "Союза МС-21" входят российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Их дублерами выступают Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

За всё время полета МКС осуществлены 314 коррекцией высоты ее орбиты, в том числе 165 - с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".