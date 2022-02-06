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Полиция Оттавы заявила о нехватке сил для прекращения протестов дальнобойщиков

Полиция Оттавы заявила о нехватке сил для прекращения протестов дальнобойщиков
Сторонники протестующих дальнобойщиков возле Парламентского холма в Оттаве
Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Полиции канадской столицы Оттавы, где более недели продолжаются протесты дальнобойщиков против ограничений из-за COVID-19, не хватает сил, чтобы положить конец демонстрациям, сообщил телеканал CBC со ссылкой на главу столичной полиции Питера Слоли.

"Нам нужно задействовать дополнительные ресурсы", - заявил он на экстренном заседании совета полицейской службы Оттавы.

При этом, по данным CBC, для урегулирования ситуации привлечены примерно 500 доступных офицеров службы, у которых не было выходных почти две недели. Им на помощь переброшены сотни других представителей правоохранительных органов Канады.

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Также Слоли признал ошибки, допущенные полицией при реагировании на ситуацию. Он добавил, что не знает, когда протесты могут завершиться.

В свою очередь председатель совета полицейской службы Оттавы Дайан Динс заявила, что протестующим придает смелости недостаток решимости со стороны канадских властей. "Эта группа (демонстрантов - ИФ) - угроза нашей демократии. Мы видим нечто большее, чем просто проблема для Оттавы. Это общенациональный бунт. Это мятеж", - сказала она.

Западные СМИ напоминают, что правительство Джастина Трюдо 15 января ввело требование ко всем невакцинированным канадским водителям грузовиков, кто ездит через границы Канады и США, отправляться в карантин по возвращении в Канаду. При этом примерно 90% из 120 тыс. канадских дальнобойщиков вакцинировались от COVID-19.

Протесты против подобных мер властей начались в Оттаве на прошлой неделе. Накануне в центре города собрались более 7 тыс. демонстрантов, в зоне протестов скопились 500 тяжелых грузовиков, перекрывающих проезд.

Канада Оттава

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