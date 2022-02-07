Поиск
Фристайл15:30Женщины. Финал  Австралия США РоссияПодробнееЛыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Россия ФинляндияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51Заразились
на 06.02В России 12 810 118+180 071В мире 393 217 243+2 087 782

Мэр Оттавы ввел режим ЧП в канадской столице из-за протестов дальнобойщиков

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Оттавы Джим Уотсон объявил о введении в столице Канады режима ЧП, чтобы эффективнее справляться с протестующими против антиковидных мер дальнобойщиками, сообщает CTV.

"Введение режима ЧП показывает всю серьезность возникшей угрозы безопасности. На кону - безопасность горожан, которой угрожают продолжающиеся демонстрации. Также режим ЧП подчеркивает необходимость помощи со стороны других властных структур", - отметил мэр в своем заявлении.

Несколько тысяч дальнобойщиков заняли центр города более недели назад. Они въехали в Оттаву на своих грузовиках, чтобы выразить протест против мер по борьбе с COVID-19. Изначально они выступали против карантина для невакцинированных водителей по возвращении в Канаду из США, но теперь участники акции требуют отмены всех антиковидных мер в Канаде.

Водители грузовиков ведут себя довольно мирно, но много шумят, стремясь привлечь внимание к своей акции. В частности, они регулярно подают звуковые сигналы клаксонами. Это мешает местным жителям.

Поначалу городская полиция не применяла жестких мер против демонстрантов и лишь вела с ними переговоры. На днях полицейские сменили тактику и стали выписывать штрафы за нарушение общественного порядка. Теперь власти планируют ввести особые меры, чтобы не допускать "подкрепление" демонстрантов в центр Оттавы, а также перекрыть их линии снабжения продуктами питания и горючим. На днях в полиции столицы признали, что самостоятельно разогнать протестующих не смогут.

Власти Канады со своей стороны пока не предпринимают серьезных попыток диалога с участниками акции протеста, отмечают СМИ.

Протесты против обязательной вакцинации начались в Оттаве в последние выходные января, в них принимают участие тысячи человек. При этом примерно 90% из 120 тыс. канадских водителей грузовиков уже привиты от COVID-19. Поступали сообщения об актах насилия и противоправном поведении в ходе демонстраций. Полиция Оттавы задействовала различные силы для контроля над ситуацией.

Канада Оттава

Новости по теме

Новости

ЕС намерен вместе с США обеспечить энергобезопасность Украины и всей Европы

ЕС намерен вместе с США обеспечить энергобезопасность Украины и всей Европы

На Мадагаскаре мощный циклон унес жизни шести человек

На Мадагаскаре мощный циклон унес жизни шести человек

Макрон увидел цель своего визита в Москву в деэскалации ситуации вокруг Украины

Макрон увидел цель своего визита в Москву в деэскалации ситуации вокруг Украины
Массовые протесты в Казахстане

В Алма-Ате с 7 февраля снимут "оранжевый" уровень террористической опасности

Полиция Оттавы заявила о нехватке сил для прекращения протестов дальнобойщиков

Полиция Оттавы заявила о нехватке сил для прекращения протестов дальнобойщиков

Коррекция орбиты МКС отложена на два дня

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 393 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 393 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 февраля

WP сообщила, что РФ "завершает подготовку к масштабному вторжению" на Украину

В Канаде внедорожник сбил четырех человек на акции протеста

В Канаде внедорожник сбил четырех человек на акции протеста
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });