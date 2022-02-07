Мэр Оттавы ввел режим ЧП в канадской столице из-за протестов дальнобойщиков

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Оттавы Джим Уотсон объявил о введении в столице Канады режима ЧП, чтобы эффективнее справляться с протестующими против антиковидных мер дальнобойщиками, сообщает CTV.

"Введение режима ЧП показывает всю серьезность возникшей угрозы безопасности. На кону - безопасность горожан, которой угрожают продолжающиеся демонстрации. Также режим ЧП подчеркивает необходимость помощи со стороны других властных структур", - отметил мэр в своем заявлении.

Несколько тысяч дальнобойщиков заняли центр города более недели назад. Они въехали в Оттаву на своих грузовиках, чтобы выразить протест против мер по борьбе с COVID-19. Изначально они выступали против карантина для невакцинированных водителей по возвращении в Канаду из США, но теперь участники акции требуют отмены всех антиковидных мер в Канаде.

Водители грузовиков ведут себя довольно мирно, но много шумят, стремясь привлечь внимание к своей акции. В частности, они регулярно подают звуковые сигналы клаксонами. Это мешает местным жителям.

Поначалу городская полиция не применяла жестких мер против демонстрантов и лишь вела с ними переговоры. На днях полицейские сменили тактику и стали выписывать штрафы за нарушение общественного порядка. Теперь власти планируют ввести особые меры, чтобы не допускать "подкрепление" демонстрантов в центр Оттавы, а также перекрыть их линии снабжения продуктами питания и горючим. На днях в полиции столицы признали, что самостоятельно разогнать протестующих не смогут.

Власти Канады со своей стороны пока не предпринимают серьезных попыток диалога с участниками акции протеста, отмечают СМИ.

Протесты против обязательной вакцинации начались в Оттаве в последние выходные января, в них принимают участие тысячи человек. При этом примерно 90% из 120 тыс. канадских водителей грузовиков уже привиты от COVID-19. Поступали сообщения об актах насилия и противоправном поведении в ходе демонстраций. Полиция Оттавы задействовала различные силы для контроля над ситуацией.