Министр обороны Украины назвал низкой вероятность эскалации конфликта с Россией

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность значительной эскалации российско-украинского конфликта как низкую, сообщила пресс-служба военного ведомства страны.

"Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", - цитирует пресс-служба слова Резникова.

По его словам, украинские военные просчитывают все возможные сценарии и совершают все необходимые действия для нейтрализации угроз.

Резников отметил, что через несколько дней начнутся активные российско-белорусские военные учения, которые могут продлиться до 20 февраля, но с украинской стороны "делается все необходимое для контроля схожих ситуаций". Министр подчеркнул, что Украина действует планово и скоординированно для исключения любых провокаций.

Вместе с тем, на Украине происходит подготовка сил территориальной обороны и проводятся учения с оружием, полученным в рамках международной помощи.

Страны Запада с осени 2021 года сообщают о значительной концентрации российских войск на границе с Украиной. По их мнению, Россия может готовиться к вторжению на украинскую территорию. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии в отношении соседнего государства.