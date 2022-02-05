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Белоруссия и РФ отработают на учениях "Союзная решимость" защиту южных границ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия будут отрабатывать защиту южных границ Союзного государства на учениях "Союзная решимость", решение будет приниматься исходя из текущей военно-политической ситуации, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Если мы раньше не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление. Прежде всего для защиты южных границ Союзного государства", - сказал Вольфович в эфире телеканала ОНТ в субботу.

Проверку сил реагирования Союзного государства, которая проходит на территории Белоруссии в 2022 году, Вольфович охарактеризовал как учения с проведением очень крупных маневров. Одной из важных составляющих таких учений является отработка задач по "отражению агрессии".

Белоруссия Россия Союзная решимость Совбез Белоруссии Александр Вольфович

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