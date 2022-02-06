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Глава МИД Франции побеседовал с коллегами из США, Швеции, Финляндии перед визитом в РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в преддверии визита французского президента Эммануэля Макрона в Россию и на Украину провел разговоры с коллегами из США, Швеции и Финляндии.

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"В преддверии моей поездки вместе с президентом Макроном в Москву и Киев провел разговоры, с целью координации, с госсекретарем США Энтони Блинкеном и с моими коллегами из Швеции и Финляндии - Анн Линде и Пеккой Хаависто", - написал он в твиттере.

"Единство, твердость, деэскалация", - добавил французский министр.

Ранее стало известно, что Макрон посетит Россию 7 февраля.

"Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве. В понедельник будут переговоры российско-французские. И будет совместная пресс-конференция", - сказал в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам. По его словам, это важный визит, и на повестке дня много тем.

Макрон в свою очередь заявил в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche, что намерен выработать с Путиным "исторические решения" по безопасности Европы.

Планируется, что 8 февраля Макрон проведет переговоры на Украине.

Франция США Финляндия Швеция Россия Жан-Ив Ле Дриан Эммануэль Макрон

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