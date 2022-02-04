Макрон запланировал посетить РФ 7 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает посетить на следующей неделе Россию и Украину. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на Елисейский дворец.

"Макрон посетит 7 февраля Россию, 8 февраля – Украину", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе президент Франции заявил, что не исключает своего визита в Москву в ближайшее время.

"Сейчас приоритетом для меня по украинскому вопросу и диалогу с Россией является деэскалация и поиск политических решений для выхода из кризиса", - сказал французский лидер.

"Я продолжу обмены мнениями одновременно с президентом Путиным и президентом Зеленским, и в зависимости от результата в ближайшие часы я совершенно не исключаю никакой инициативы или поездки. И в ближайшие часы я также буду разговаривать с президентом Байденом", - сказал Макрон в среду.

Вечером 3 февраля по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Кремля, был "продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации".

"Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза", - говорилось в сообщении.

"Владимир Путин вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями", - подчеркнули в пресс-службе.

В Кремле отметили, что было "условлено о дальнейших личных контактах".