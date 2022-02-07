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Шольц заявил о сотрудничестве ФРГ с ЕС и НАТО по ситуации с Украиной

Канцлер заявил, что Германия готова солидаризоваться с США по "Северному потоку 2"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия тесно сотрудничает с США, НАТО и Евросоюзом в вопросах реагирования на обострение ситуации вокруг Украины и готова присоединиться к мерам Запада в отношении России в случае ее вмешательства.

"Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и Евросоюзу, а также с Соединенными Штатами по вопросу о том, как реагировать на угрозу Украине, исходящую от России", - сказал он в интервью The Washington Post.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что в случае вторжения цена для России будет "очень высокой". Шольц добавил, что Германия и партнеры прилагают усилия к тому, чтобы найти выход из этой ситуации, и выразил мнение, что партнерство с НАТО и ЕС "лучше всего подходит для урегулирования кризиса".

В ответ на вопрос, остановит ли правительство Германии процесс ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" в случае эскалации на Украине, он заверил: "Мы готовы предпринять вместе с нашими союзниками все необходимые шаги".

"У нас есть очень четкое соглашение с правительством Соединенных Штатов о транзите газа и энергетическом суверенитете Европы. Мы также договорились, что будем поддерживать Украину, будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину, и что мы будем очень жесткими, если этот транзит газа окажется под угрозой. Абсолютно ясно, что в подобной ситуации все варианты на столе", - заявил Шольц.

Он дал интервью изданию по случаю своего визита в США, который начинается в понедельник.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями, в том числе затрагивающими "Северный поток 2". Россия неоднократно заявляла, что не планирует никакого вторжения.

США НАТО ЕС Германия Украина Россия Олаф Шольц Северный поток 2

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