Берлин заявил о готовности к высокой цене антироссийских санкций

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Германия готова заплатить высокую экономическую цену в случае введения санкций против России, поскольку речь идет о безопасности Украины, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Я хотела бы выразить свою солидарность этим визитом и выразить абсолютно четко, что мы все сделаем для того, чтобы не произошла дальнейшая эскалация. Поэтому мы запланировали ряд жестких мер против России. Эти санкции являются беспрецедентными и скоординированы со всеми партнерами, запланированы с ними", - сказала также она.

По словам министра, Запад пытается продолжать диалог с Россией.

"Мы вместе с США и НАТО дали письменные ответы, которые дают четко понять, что мяч - на стороне Москвы, от Москвы сейчас зависит, чтобы разрядить ситуацию, смысл дипломатии - продолжать диалог и абсолютная четкость о том, что будут последствия, если действительно дело дойдет до дальнейшей агрессии против Украины", - указала Бербок.

Бербок подчеркнула, что Германия поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.