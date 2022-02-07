Поиск
Фигурное катание06:35Женщины. Произвольная программа  Россия США ЯпонияПодробнееПрыжки на лыжах с трамплина14:45Микст. Финал  Словения Россия КанадаПодробнееХоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Канада 1:6Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:47Заразились
на 07.02В России 12 982 023+171 905В мире 394 978 564+1 761 321

В Лондоне и Эдинбурге устроили орудийные салюты в честь Елизаветы II

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Лондоне и Эдинбурге военные дали орудийные салюты в честь 70-летия царствования Елизаветы II. В Лондоне пушки, установленные в королевском парке Вестминстера - Грин-парке, дали 41 залп, передает телеканал Sky News.

Церемонию провел отряд королевской конной артиллерии. Они стреляли из орудий времен Первой мировой войны. Эти же орудия использовались во время траурного салюта в память короля Георга VI в 1952 году, а также во время коронации Елизаветы II.

Подготовка к салюту продолжалась с 4 утра понедельника (7:00 по московскому времени).

Пушечные салюты проводят в дни годовщин важных событий для королевской семьи, а если годовщина выпадает на воскресенье, салют устраивают в понедельник.

Георг VI умер в ночь на 6 февраля 1952 года. Наследница престола в этот момент находилась на отдыхе в Кении с мужем, герцогом Филиппом Эдинбургским. На родину она вернулась уже королевой. Коронация ее состоялась в 1953 году, однако юбилеи ее правления отмечают, отсчитывая от 1952 года.

В 2022 году Елизавета отметит юбилей своего восшествия на престол впервые без принца Филиппа - он умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

5 февраля 2022 года королева провела в поместье Сандрингэм торжественный прием для местных жителей. Она также опубликовала заявление, в котором повторила данное ею в 1947 году обещание о том, что вся ее жизнь будет посвящена служению народу. В этом же заявлении она выразила пожелание, чтобы жена наследника престола принца Уэльского Камилла, когда он станет королем, получила бы титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, как было решено перед их бракосочетанием.

Основные праздничные мероприятия, посвященные Платиновому юбилею правления Елизаветы, намечены на 2-5 июня. Это будут парады, уличные фестивали и гала-концерт с участием многих звезд на площади у Букингемского дворца.

Королева стала первым британским монархом, который отмечает 70-летие правления. В Европе дольше царствовал только Людовик XIV.

Великобритания Лондон Эдинбург Грин-парк Елизавета II Георг VI

Новости по теме

Новости

В Польшу прибыла вторая за день группа американских десантников

В Польшу прибыла вторая за день группа американских десантников

Кремль призвал не ждать "переломов" по итогам переговоров Путина и Макрона

Кремль призвал не ждать "переломов" по итогам переговоров Путина и Макрона

США отправили в Польшу еще один самолет с десантниками

Польша в феврале вновь получает газ по "Ямалу-Европе" вместо "Северного потока"

Польша в феврале вновь получает газ по "Ямалу-Европе" вместо "Северного потока"
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 394,9 млн

Бывший зампред КНБ Казахстана Ергожин взят под стражу

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 февраля

Шольц заявил о сотрудничестве ФРГ с ЕС и НАТО по ситуации с Украиной

Мэр Оттавы ввел режим ЧП в канадской столице из-за протестов дальнобойщиков

ЕС намерен вместе с США обеспечить энергобезопасность Украины и всей Европы

ЕС намерен вместе с США обеспечить энергобезопасность Украины и всей Европы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });