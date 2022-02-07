В Лондоне и Эдинбурге устроили орудийные салюты в честь Елизаветы II

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Лондоне и Эдинбурге военные дали орудийные салюты в честь 70-летия царствования Елизаветы II. В Лондоне пушки, установленные в королевском парке Вестминстера - Грин-парке, дали 41 залп, передает телеканал Sky News.

Церемонию провел отряд королевской конной артиллерии. Они стреляли из орудий времен Первой мировой войны. Эти же орудия использовались во время траурного салюта в память короля Георга VI в 1952 году, а также во время коронации Елизаветы II.

Подготовка к салюту продолжалась с 4 утра понедельника (7:00 по московскому времени).

💥Gun Salutes are underway in Green Park to mark Her Majesty"s 70 years on the throne.#PlatinumJubilee @RoyalFamily @KingsTroopRHA pic.twitter.com/SagEKWoVJi — The Army in London (@ArmyInLondon) February 7, 2022

Пушечные салюты проводят в дни годовщин важных событий для королевской семьи, а если годовщина выпадает на воскресенье, салют устраивают в понедельник.

Георг VI умер в ночь на 6 февраля 1952 года. Наследница престола в этот момент находилась на отдыхе в Кении с мужем, герцогом Филиппом Эдинбургским. На родину она вернулась уже королевой. Коронация ее состоялась в 1953 году, однако юбилеи ее правления отмечают, отсчитывая от 1952 года.

В 2022 году Елизавета отметит юбилей своего восшествия на престол впервые без принца Филиппа - он умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

5 февраля 2022 года королева провела в поместье Сандрингэм торжественный прием для местных жителей. Она также опубликовала заявление, в котором повторила данное ею в 1947 году обещание о том, что вся ее жизнь будет посвящена служению народу. В этом же заявлении она выразила пожелание, чтобы жена наследника престола принца Уэльского Камилла, когда он станет королем, получила бы титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, как было решено перед их бракосочетанием.

Основные праздничные мероприятия, посвященные Платиновому юбилею правления Елизаветы, намечены на 2-5 июня. Это будут парады, уличные фестивали и гала-концерт с участием многих звезд на площади у Букингемского дворца.

Королева стала первым британским монархом, который отмечает 70-летие правления. В Европе дольше царствовал только Людовик XIV.