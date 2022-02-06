Елизавета II заявила о своем желании, чтобы Камилла получила титул королевы

Камилла, герцогиня Корнуолльская. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Королева Елизавета II объявила, что хочет, чтобы Камилла, герцогиня Корнуолльская, получила титул королевы, когда принц Чарльз станет королем. Об этом сообщает BBC News.

В послании, посвященном 70-летию ее правления, королева заявила, что "искренне желает", чтобы Камилла получила этот титул, "когда придет это время". Послание королевы, посвященное ее вступлению на престол в 1952 году, напрямую затрагивает нерешенный вопрос о будущем титуле герцогини Корнуолльской. Ранее высказывались предположения, что Камилла станет "принцессой-консортом".

Представитель Кларенс-хауса заявил, что принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская были "тронуты и польщены" словами королевы.

Елизавета II устроила 5 февраля торжественный прием в Сандрингеме по случаю годовщины своего восшествия на престол. Прием в Сандрингемском дворце стал крупнейшим публичным мероприятием, на котором королева присутствовала со времени приема в Виндзорском замке в октябре.

6 февраля 2022 года исполняется 70 лет со дня восшествия на престол Елизаветы II. В этот день умер ее отец, король Георг VI. Королева является первым монархом в истории Великобритании, который отметит платиновый юбилей правления.