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Елизавета II устроила прием по случаю платинового юбилея правления

Елизавета II устроила прием по случаю платинового юбилея правления
Торжественный прием по случаю платинового юбилея 5 февраля в Сандрингемском дворце
Фото: Joe Giddens - by WPA Pool/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Елизавета II устроила 5 февраля торжественный прием в Сандрингеме по случаю годовщины своего восшествия на престол, сообщает BBC News.

Накануне 70-летия своего правления она встретилась с членами Сандрингемского Женского института и представителями благотворительных организаций. Ей преподнесли букет из цветов, которые были частью ее букета во время коронации и подарили торт.

Прием в Сандрингемском дворце стал крупнейшим публичным мероприятием, на котором королева присутствовала со времени приема в Виндзорском замке в октябре.

6 февраля 2022 года исполняется 70 лет со дня восшествия на престол Елизаветы II. В этот день умер ее отец, король Георг VI. Королева является первым монархом в истории Великобритании, который отметит платиновый юбилей правления.

Великобритания Елизавета II

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