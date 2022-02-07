Соратник Саакашвили заявил о серьезных проблемах со здоровьем у экс-президента

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Депутат парламента Грузии Григол Вашадзе заявил, что здоровье находящегося в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили серьезно подорвано, и ему необходима квалифицированная медицинская помощь.

"Радикальная разница в состоянии здоровья Михаила Саакашвили, когда в октябре я первый раз встретился с ним Руставской тюрьме, и сегодня. Совершенно очевидны серьезные проблемы в его здоровье, и эти проблемы врачам необходимо срочно квалифицированно решать, чтобы его состояние еще более не ухудшилось", - сказал Вашадзе в понедельник журналистам после посещения Саакашвили.

Вашадзе занимал пост министра иностранных дел Грузии в правительстве Саакашвили, до декабря 2020 года был председателем партии "Единое национальное движение" (ЕНД), но вышел из нее из-за разногласий с однопартийцами.

Депутаты от ЕНД намерены ходатайствовать в парламенте о создании временной следственной комиссии по изучению фактов "пыток и нечеловеческого отношения" к Саакашвили. Правящая партия "Грузинская мечта" считает эту инициативу оппозиции абсурдной.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года, 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили отправили в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.