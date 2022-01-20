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Прокуратура Грузии отказалась признать Саакашвили потерпевшим

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Требование адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили признать его потерпевшим отклонено из-за необоснованности, сообщает в четверг прокуратура республики.

В частности, в прокуратуре считают, что в расследовании по фактам возможных нарушений (в тюремной больнице в Тбилиси, в военном госпитале в Гори и при переводе в тюрьму в Рустави) в отношении заключенного Саакашвили, которое начала в ноябре 2021 года служба государственного инспектора Грузии, не были проведены все необходимые следственные и процессуальные действия.

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"По делу назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза того, насколько было оказано соответствующее медицинское обслуживание Саакашвили в период его нахождения в заключении, назначена психологическая экспертиза, по затребованным в рамках дела аудио-видеозаписям назначены габитоскопическая, видеоскопическая и информационно-технологическая экспертизы, а также трасологическая экспертиза, результаты которой следствие до сих пор не получило", - сказано в заявлении.

В прокуратуре в этой связи отмечают, что на данном этапе прокуратура не может принять по делу какое-либо сводное решение, в том числе признать Саакашвили пострадавшим.

При этом прокуратура выражает готовность предоставить адвокатам Саакашвили возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 30 декабря Саакашвили вернули в Руставскую тюрьму.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили

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