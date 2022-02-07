Байден заявил, что на переговорах с Шольцем больше всего времени было уделено теме Украины

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что ситуация вокруг Украины заняла больше всего времени во время его переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Вашингтоне.

"Главной темой нашей повестки была наша единая реакция на сдерживание угроз со стороны России в отношении Украины... Этому мы посвятили больше всего времени", - сказал Байден в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с Шольцем.

Он отметил, что США вместе с ФРГ и другими союзниками работают вместе, чтобы добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Германия - ближайший союзник США, мы тесно взаимодействуем в вопросе сдерживания российских агрессивных действий в Европе, реагирования на вызовы со стороны Китая и в продвижении стабильности на Западных Балканах", - сказал Байден.

Также он отметил, что обсудил с Шольцем прорабатываемый сторонами пакет санкций против России в качестве ответа, если она вторгнется на Украину.

Канцлер ФРГ подтвердил готовность ввести новые санкции в отношении России в случае, если РФ нарушит территориальную целостность Украины.

"Если дойдет до военной агрессии в отношении Украины, то будут жесткие санкции, Россия заплатит очень высокую цену, это ясно и всем понятно", - сказал Шольц.

По его словам, в настоящее время нужно вести общую скоординированную подготовку для того, чтобы "санкции были определены".

При этом, подчеркнул Шольц, важно использовать все имеющееся дипломатические возможности и задействовать все каналы переговоров.

Он назвал это "двойной стратегией", которая состоит из "четких заявлений о санкциях" и одновременном использовании дипломатии.

"Это самая многообещающая стратегия", - уверен канцлер Германии.

Ранее Шольц заявил, что Германия тесно сотрудничает с США, НАТО и Евросоюзом в вопросах реагирования на обострение ситуации вокруг Украины и готова присоединиться к мерам Запада в отношении России в случае ее вмешательства.

Он подчеркнул, что в случае вторжения цена для России будет "очень высокой".

Шольц в понедельник находится с визитом в Вашингтоне. Для него это первый визит в Вашингтон в качестве канцлера ФРГ.