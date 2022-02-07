Делегация США обсудит в Европе технические детали потенциальных санкций против России

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Официальные лица из администрации США обсудят в Европе технические детали ограничительных мер, которые страны Запада могут применить в случае вторжения России на Украину, заявил в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

"Американская делегация, которая включает в себя сотрудников Минфина, Госдепартамента, в том числе советника замглавы Минфина Элизабет Розенберг, помощника министра торговли США Теа Розман-Кендлер, зампомощника госсекретаря Молли Монтгомери, отправляется в Европу для обсуждений технической координации (возможных санкций - ИФ)", - сказал он.

Отвечая на вопрос о переговорах США с партнерами в Европе по теме санкций, он заявил, что Вашингтон продолжается участвовать в активных консультациях с партнерами и союзниками в Европе относительно того, с какими последствиями может столкнуться Москва.

"Мы очень тесно консультировались уже даже не несколько недель, а месяц", - добавил он, указав, что до сих пор США проводили с партнерами "детальные обсуждения", но это были обсуждения стратегии санкций, а теперь речь идет об обсуждений чисто технических вопросов.

Страны Запада последние недели выражают обеспокоенность передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в соседнюю страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что ничего подобного не планирует.