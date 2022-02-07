Поиск
Фигурное катание06:35Женщины. Произвольная программа  Россия США ЯпонияПодробнееПрыжки на лыжах с трамплина14:45Микст. Финал  Словения Россия КанадаПодробнееХоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Канада 1:6Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:12Заразились
на 07.02В России 12 982 023+171 905В мире 395 021 000+1 803 757

Делегация США обсудит в Европе технические детали потенциальных санкций против России

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Официальные лица из администрации США обсудят в Европе технические детали ограничительных мер, которые страны Запада могут применить в случае вторжения России на Украину, заявил в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

"Американская делегация, которая включает в себя сотрудников Минфина, Госдепартамента, в том числе советника замглавы Минфина Элизабет Розенберг, помощника министра торговли США Теа Розман-Кендлер, зампомощника госсекретаря Молли Монтгомери, отправляется в Европу для обсуждений технической координации (возможных санкций - ИФ)", - сказал он.

Отвечая на вопрос о переговорах США с партнерами в Европе по теме санкций, он заявил, что Вашингтон продолжается участвовать в активных консультациях с партнерами и союзниками в Европе относительно того, с какими последствиями может столкнуться Москва.

"Мы очень тесно консультировались уже даже не несколько недель, а месяц", - добавил он, указав, что до сих пор США проводили с партнерами "детальные обсуждения", но это были обсуждения стратегии санкций, а теперь речь идет об обсуждений чисто технических вопросов.

Страны Запада последние недели выражают обеспокоенность передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в соседнюю страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что ничего подобного не планирует.

США Россия Украина

Новости по теме

Новости

Байден пообещал, что "Северный поток 2" не будет работать в случае нападения РФ на Украину

Среднегодовая закупочная цена газа для Молдавии в 2022 году может повыситься в два раза

Среднегодовая закупочная цена газа для Молдавии в 2022 году может повыситься в два раза

В Польшу прибыл третий за день самолет с американскими десантниками

Путин и Макрон начали переговоры

Путин и Макрон начали переговоры
Военная операция России в Сирии

Численность белорусского военного контингента в Сирии составит до 200 человек

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Польшу прибыла вторая за день группа американских десантников

В Польшу прибыла вторая за день группа американских десантников

Кремль призвал не ждать "переломов" по итогам переговоров Путина и Макрона

Кремль призвал не ждать "переломов" по итогам переговоров Путина и Макрона

США отправили в Польшу еще один самолет с десантниками

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });