Порошенко прокомментировал предложение Путина о политическом убежище в РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о готовности предоставить ему политическое убежище.

"Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин", - написал Порошенко на своей странице в фейсбуке в ночь на вторник.

Он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо политических "разборок" следует уделить внимание обороне страны.

"Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой", - написал экс-президент.

Касаясь предложения президента РФ, Порошенко отметил, что российская практика "заботиться" об украинской политике завершилась еще в 2014 году, и нынешняя ситуация будет разрешена без участия официальной Москвы.

"Мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" о украинской политике (...) уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", - подчеркнул Порошенко.

7 февраля в ходе пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров Путин предложил предоставить Порошенко политическое убежище.

Государственное бюро расследований Украины 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с "временно оккупированных территорий". Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

19 января суд в Киеве избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу.