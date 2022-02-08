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Эстония передала Украине треть своих "Джавелинов"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук поблагодарил председателя Рийгикогу (Госсобрания) Эстонии Юри Ратаса за поставки американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

"Некоторые поступки эстонских коллег поражают", - сказал Стефанчук на совместном с Ратасом брифинге, поблагодарив, в частности, Таллин за передачу Украине "трети своих "Джавелинов", (...) чтобы поддержать нашу независимость и демократию".

"Война на Донбассе продолжается уже 8 лет, это должно быть прекращено немедленно", - сказал в свою очередь Ратас, заявив: "Сегодня мы обещаем Украине: мы не оставим вас одних".

Эстония Украина

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